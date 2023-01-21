Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıttı, yaşlı adamı yaklaşık 900 bin lira dolandırdı | Video 21.01.2023 | 14:14 Pendik’te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı. Parayı, dolandırdığı kişinin ikametine giderek elden teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Ocak günü Pendik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şahıs tarafından kandırıldı. 76 yaşındaki E.K., kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.K. emniyete giderek şikayette bulundu. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, dolandırıcının Bahattin İ. İsimli şahıs olduğunu, E.K.'nin evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti. Bahattin İ. İsimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.