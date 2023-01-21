Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıttı, yaşlı adamı yaklaşık 900 bin lira dolandırdı | Video
Pendik’te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı. Parayı, dolandırdığı kişinin ikametine giderek elden teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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