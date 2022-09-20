Kendisini savcı olarak tanıttı, 356 bin TL dolandırdı | Video

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Gaziantep’te, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahıs tarafından 356 bin TL dolandırıldı. Para dolu poşeti bıraktığı ve dolandırıcının teslim aldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Ekipler ismi açıklanmayan mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki güvenlik kameralarından, şüpheli şahsın kimliğini tespit ederek, izini sürdü. Gerçekleştirilen operasyon ile H.K. yakalanarak gözaltına alındı.
PARA DOLU POŞETİN BIRAKILDIĞI ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarında mağdur şahsın, içerisinde 356 bin TL bulunan çöp poşetini, yol kenarındaki kaldırımın üzerine bırakması, mağdurun olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra ise dolandırıcı şahsın poşeti aldığı anlar yansıdı. Telefonla görüşerek yönlendirdiği mağduru olay yerinde aracının içerisinde izleyen H.K.'nın, şahsın uzaklaşmasının ardından aracından inerek poşeti almaya gittiği belirlendi. Şüpheli şahıs H.K.'nın para dolu poşeti aldıktan sonra bindiği otomobili ile olay yerinden uzaklaşması da görüntülerde yer aldı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Operasyonla yakalanan H.K.'nın tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. hakkında daha önceden nitelikli dolandırıcılık da başta olmak üzere çok sayıda suç kayı bulunan H.K., yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.