Video Yaşam Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video

Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video

05.02.2025 | 10:32

Adana'da bir genç, ablasının kocasını kendisini sevmediği gerekçesiyle iş yerinde tabancayla vurdu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yunus polisleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte kovalamaca sonucu yakaladı.

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Olay, 2 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus B. (20) ablasının kocası Murat E.'ye (41) kendisini sevmediğini söylediği ve "evime gelme" dediği için husumet besledi. Bunu kafasına takan genç, Murat E.'nin çalıştırdığı bakkalı elinde silahla bastı. Şeyhmus B., eniştesi Murat E.'yi tabancayla vurdu. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"YUNUS POLİSLERİ ŞÜPHELİYİ KAÇARKEN YAKALADI"
Silahlı kavga ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri bölgeye yoğunlaştı. Şüpheli Şeyhmus B. kovalamaca sonucu olayın yaşandığı yere yakın bir sokakta suç aletiyle birlikte yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda şüpheli, "Görüntülerdeki ben değilim" diye inkar etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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