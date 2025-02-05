Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video
Adana'da bir genç, ablasının kocasını kendisini sevmediği gerekçesiyle iş yerinde tabancayla vurdu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yunus polisleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte kovalamaca sonucu yakaladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"YUNUS POLİSLERİ ŞÜPHELİYİ KAÇARKEN YAKALADI"
Silahlı kavga ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri bölgeye yoğunlaştı. Şüpheli Şeyhmus B. kovalamaca sonucu olayın yaşandığı yere yakın bir sokakta suç aletiyle birlikte yakalandı.
Emniyetteki sorgusunda şüpheli, "Görüntülerdeki ben değilim" diye inkar etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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