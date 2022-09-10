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OTOMATİK OYNAT
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Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 10.09.2022 | 11:29
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Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 10.09.2022 | 10:04
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Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2022 | 09:38
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Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.09.2022 | 09:05
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Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner'e konuk oldu! | Video 09.09.2022 | 23:44
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Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 09.09.2022 | 16:08
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Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 09.09.2022 | 15:53
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PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 15:36
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Bakırköy'de hırsızlık anları kamerada! Çalıntı araçla yakalandılar | Video 09.09.2022 | 14:27
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Boyları 4 metreyi bulan ağaç büyüklüğünde kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 13:02
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Şanlıurfa’da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 09.09.2022 | 11:02
İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir kilo 334 gram Hint Keneviri ile suçüstü yakalandı.