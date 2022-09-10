Video Yaşam Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video

Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video

10.09.2022 | 11:29

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İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir kilo 334 gram Hint Keneviri ile suçüstü yakalandı.

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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda H.T. ve S.Y. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 334 gram Hint Keneviri, 18.85 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısından S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.T. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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