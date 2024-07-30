Video Yaşam Kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı | Video
Kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı | Video

Kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı | Video

30.07.2024 | 10:34

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs, 216 kök kenevir, tabanca ve av tüfeğiyle yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Operasyon, Aksaray'ın merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu elde ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahıslara yönelik takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda S.Y., F.K. ve O.K. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 216 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı | Video 01:07
Kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı | Video 30.07.2024 | 10:34
Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ilde operasyonda 7 gözaltı | Video 01:00
Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ilde operasyonda 7 gözaltı | Video 30.07.2024 | 10:34
Aşırı yüklenmeyi kaldırmayan trafo alev alev yandı | Video 03:49
Aşırı yüklenmeyi kaldırmayan trafo alev alev yandı | Video 30.07.2024 | 09:58
Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:06
Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video 30.07.2024 | 09:53
Bağcılar’da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı | Video 00:07
Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı | Video 30.07.2024 | 09:52
Şile’de oluşan hortum kamerada | Video 01:12
Şile’de oluşan hortum kamerada | Video 30.07.2024 | 09:37
Jandarma 3 adrese baskın yaptı, 14 kilo esrar ele geçirdi | Video 00:59
Jandarma 3 adrese baskın yaptı, 14 kilo esrar ele geçirdi | Video 30.07.2024 | 09:31
Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı | Video 00:13
Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı | Video 30.07.2024 | 08:51
Muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz kullanan sürücüye 27 bin TL ceza | Video 01:27
Muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz kullanan sürücüye 27 bin TL ceza | Video 30.07.2024 | 09:13
Narkoçelik-29 operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video 01:00
Narkoçelik-29 operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video 30.07.2024 | 08:51
Beşiktaş’ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı! O anlar kamerada | Video 02:16
Beşiktaş’ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı! O anlar kamerada | Video 30.07.2024 | 08:38
Erzurum’da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 02:34
Erzurum'da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.07.2024 | 08:51
Köpekler saldırınca yere düşen kadın ölümden döndü | Video 02:09
Köpekler saldırınca yere düşen kadın ölümden döndü | Video 29.07.2024 | 15:46
Haşemayla havuza girme olayında 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 02:58
Haşemayla havuza girme olayında 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 29.07.2024 | 15:46
Balıkesir’deki nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi | Video 07:25
Balıkesir'deki nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi | Video 29.07.2024 | 15:46
Arıza yapan ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı emekli askere geri verdi | Video 02:46
Arıza yapan ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı emekli askere geri verdi | Video 29.07.2024 | 15:47
Elazığ’da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi | Video 01:45
Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi | Video 29.07.2024 | 15:47
Köpekten kaçmak isterken kaza yapıp yaralandı | Video 02:16
Köpekten kaçmak isterken kaza yapıp yaralandı | Video 29.07.2024 | 14:24
Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video 00:40
Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video 29.07.2024 | 12:26
Arnavutköy’de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 01:22
Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 29.07.2024 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA