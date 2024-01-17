Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüpheli eğlence mekanına tabancayla kurşun yağdırdı. Kentin göbeğinde gerçekleşen saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 17.01.2024 | 10:59
00:48
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 17.01.2024 | 10:46
00:55
02:44
Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı | Video 17.01.2024 | 10:31
03:42
01:25
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 17.01.2024 | 10:18
00:45
Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 10:16
01:23
00:36
Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 17.01.2024 | 08:45
02:14
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.01.2024 | 08:26
01:22
Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video 17.01.2024 | 08:26
01:57
Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu | Video 17.01.2024 | 08:26
02:52
Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi 16.01.2024 | 23:33
00:50
00:26
01:08
00:55
Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 16.01.2024 | 16:02
04:35
Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2024 | 14:47
01:08
Batman'da 124 kilo uyuşturucuya 6 gözaltı | Video 16.01.2024 | 14:26