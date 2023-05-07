Video Yaşam Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video
Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video

Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video

07.05.2023 | 16:20

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Toggun Gemlik Mavisi SUV modeli, ilk kez getirildiği Burdur’da vatandaşlarla buluştu. Burdur halkı Togg’a büyük ilgi gösterdi. Burdur’un tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer tek hedefinin Togg’a sahip olmak olduğunu söylerken, taksi olur mu bu araçtan sorusu üzerine; “ Olur tabi neden olmasın. Çok güzel araba geniş, tam benim istediğim gibi” yanıtını verdi.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Gemlik Mavisi SUV modeli Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur halkı ile buluştu. Vatandaşlar Togg ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Adeta izdihamın yaşandığı tanıtım alanında vatandaşlar TOogg direksiyonu geçip 10 saniye oturabilmek için uzun süre beklediler.

Burdur'un tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer tek hedefinin Togg'a sahip olmak olduğunu söylerken, bir başka vatandaş Mustafa Karayel ise, " Gerçekten çok güzel araba. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Zaten yapamaz diyemiyorlar. Şu arabaya bak, şu servete bak gerçekten çok güzel." sözlerini söyledi.

Tanıtım törenine telefonla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Togg milli otomobildir, dolayısıyla milletimizindir. Milletimiz görsün diye bugün Burdur'da. Ne kadar gerçek olup olmadığını milletimiz görsün." diyerek Burdur halkının Togg'u kötüleyenlere gereken cevabı vermesini istedi.

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