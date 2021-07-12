Kepçe ile üzerine toprak atarak otomobil yangınını söndürmeye çalıştılar | Video
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Bursa’da yaşanan yangında olay yerinde bulunan kepçe ile yanan otomobilin üstüne toprak atarak söndürmeye çalıştılar.
BURSA (İHA) -
Olay Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan Kirazlı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Şans eseri orada bulunan kepçe tarafından ilginç bir yöntemle söndürülmeye çalışıldı, ama aracın kullanılmaz hale gelmesine engel olamadı. Kepçe yanan otomobilin üstüne toprak atarak söndürmeye çalıştı fakat araç kullanılmaz hale geldi. Can kaybı olmaması sevindirirken jandarma yangınla ilgili tahtikat başlattı.