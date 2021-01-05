Video Yaşam Kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video

Kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video

Kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video
05.01.2021 | 09:34

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Bursa’da tadilat süsü verilen gizli kapısı ve geçidi bulunan, güvenlik kameralarıyla izlenen 'Gençlik Lokali'nde ihtiyarlar iskambil oynarken yakalandı. Lokalde biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere 27 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 85 bin lira ceza kesildi. Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmediğini iddia eden bir kişinin ise "Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan lokalin faaliyet gösterdiğine dair ihbarı değerlendirerek baskın düzenledi. Tahtakale Mahallesi Okul Sokak'ta faaliyet gösteren 'Tahtakale Gençlik Derneği Lokali'ne düzenlenen operasyonda kapı duvardı. Ancak yan tarafta kepengi yarım açık olan dükkanı kontrol eden ekipler, tadilat gerekçesi ile kapalı süsü verilen dükkanı inceledi. Kepenkleri kapalı derneğin 3 metrekarelik alanından gizli kapı açıldığını fark eden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kapıları bir bir geçerek derneğe ulaştı. M.Ö tarafından işletmesi yapılan dernek lokalinde biri Özbek uyruklu kadın, 2 araması olan şüpheli olmak üzere toplam 27 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL'den 85 bin 50 lira para cezası kesildi. Lokalin elektrik ve suyu da kaçak olarak kullandığı tespit edildi. Masalarda iskambil kağıtları polis tarafından toplandı.

Ayrıca, dışarıya ve bazı noktalara konulan güvenlik kameraları ile lokale giriş ve çıkışların izlendiği görüldü. Masalarda oturanların da maskelerle yüzlerini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Lokali emaneten baktığını iddia eden bir kişi de, 'Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmiyor muydunuz?' sorusuna, 'Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum" diyerek kendisini savundu.

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