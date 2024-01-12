Video Yaşam Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video
Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video

Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video

12.01.2024 | 13:12

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde musluklardan akan çamurlu su rezaleti hafızalardan silinmeden bu kez de belde halkı sokak hayvanlarına uygulanan vahşetle sarsıldı. Onlarca köpek, gece geç saatlerde Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından önce iğneyle uyutuldu, ardından karlı kış gününde donarak ölmeleri için ormana atıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video 01:04
Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video 12.01.2024 | 13:12
Fatih’te kargo şubesinde gasp girişimi kamerada | Video 02:38
Fatih’te kargo şubesinde gasp girişimi kamerada | Video 12.01.2024 | 12:25
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde korkutan yangın | Video 02:17
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkutan yangın | Video 12.01.2024 | 12:25
Antalya’da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 00:02
Antalya'da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 12.01.2024 | 10:48
Mersin’de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 01:09
Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 12.01.2024 | 10:44
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 02:39
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 12.01.2024 | 10:40
Ağrı’da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu 02:29
Ağrı'da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu 12.01.2024 | 10:35
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin üyesi olduğu çeteye yeni operasyon: 6 gözaltı | Video 03:38
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin üyesi olduğu çeteye yeni operasyon: 6 gözaltı | Video 12.01.2024 | 10:07
Antalya’da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 01:21
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 12.01.2024 | 10:07
Annesi depremden bu yana Taha Duymaz’ın mutfağından başka yerde uyuyamıyor | Video 04:03
Annesi depremden bu yana Taha Duymaz'ın mutfağından başka yerde uyuyamıyor | Video 12.01.2024 | 09:35
Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 01:18
Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:35
Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı | Video 00:20
Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:35
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 02:20
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 12.01.2024 | 09:35
Yol istedi, yolcuların gözü önünde 4 kişinin saldırısına uğradı | Video 05:56
Yol istedi, yolcuların gözü önünde 4 kişinin saldırısına uğradı | Video 12.01.2024 | 09:34
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video 00:24
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video 12.01.2024 | 09:35
7 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 02:46
7 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 12.01.2024 | 09:35
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video 02:37
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video 12.01.2024 | 08:38
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 01:43
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:06
E-5’te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 00:41
E-5'te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 12.01.2024 | 08:38
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 02:08
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 12.01.2024 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA