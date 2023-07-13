Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video 13.07.2023 | 12:30 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan kereste fabrikasında buhar kazanı adeta bomba gibi patladı. İşçilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, dün akşam saat 19.50 sıralarında Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kerese fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, talaş makinesine buhar aktaran kazanda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde fabrikanın bir bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen patlama anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

ALEVLERİN İÇİNDE KALAN İŞÇİLER HASTANELİK OLDU

Patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Bölgede ilk müdahalesi yapılan işçiler hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.