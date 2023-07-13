Video Yaşam Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video
Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video

Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video

13.07.2023 | 12:30

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan kereste fabrikasında buhar kazanı adeta bomba gibi patladı. İşçilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, dün akşam saat 19.50 sıralarında Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kerese fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, talaş makinesine buhar aktaran kazanda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde fabrikanın bir bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMA ANI KAMERADA
Öte yandan, meydana gelen patlama anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

ALEVLERİN İÇİNDE KALAN İŞÇİLER HASTANELİK OLDU
Patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Bölgede ilk müdahalesi yapılan işçiler hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manavgat’ta 2 metre uzunluğunda yılan yakalandı | Video 01:34
Manavgat'ta 2 metre uzunluğunda yılan yakalandı | Video 13.07.2023 | 12:43
Yangın söndürme helikopteri Nefes 72 sorti yaparak rekor kırdı | Video 11:17
Yangın söndürme helikopteri "Nefes" 72 sorti yaparak rekor kırdı | Video 13.07.2023 | 12:30
Turkuvaz Medya’nın hazırladığı 15 Temmuz Sergisi açıldı | Video 03:22
Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz Sergisi açıldı | Video 13.07.2023 | 12:55
Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video 00:48
Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video 13.07.2023 | 12:30
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni’yi 250 bin kişi uğurladı | Video 05:19
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'yi 250 bin kişi uğurladı | Video 13.07.2023 | 12:45
Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Muhammed Nuh Kasadar’ın katili adliyeye sevk edildi | Video 01:41
Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Muhammed Nuh Kasadar’ın katili adliyeye sevk edildi | Video 13.07.2023 | 12:30
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:42
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.07.2023 | 12:24
Cesedi dondurucuda bulunan Muhammed Nuh Kasadar’ın katili tanıdık çıktı! İfadesi ise kan dondurdu... | Video 00:39
Cesedi dondurucuda bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katili tanıdık çıktı! İfadesi ise kan dondurdu... | Video 13.07.2023 | 12:05
Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı | Video 02:29
Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı | Video 13.07.2023 | 11:37
Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı | Video 05:18
Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı | Video 13.07.2023 | 11:20
Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 04:25
Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 13.07.2023 | 11:16
Sahte pasaport çetesine operasyon! İşte böyle yakalandılar… | Video 01:43
Sahte pasaport çetesine operasyon! İşte böyle yakalandılar… | Video 13.07.2023 | 11:16
Tekirdağ’da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video 00:35
Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video 13.07.2023 | 11:08
Mersin’de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video 01:34
Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video 13.07.2023 | 11:05
Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 01:19
Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 13.07.2023 | 11:04
Manevra yapan minibüsün altında can verdi | Video 01:47
Manevra yapan minibüsün altında can verdi | Video 13.07.2023 | 10:12
Aracı soyulan sürücünün güvenlik kameralı önlemi işe yaramadı | Video 05:27
Aracı soyulan sürücünün güvenlik kameralı önlemi işe yaramadı | Video 13.07.2023 | 10:25
Düzce’deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video 03:07
Düzce'deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video 13.07.2023 | 10:25
İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti! Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar | Video 03:00
İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti! Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar | Video 13.07.2023 | 10:24
Silivri’de engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı kamerada | Video 04:13
Silivri'de engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı kamerada | Video 13.07.2023 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA