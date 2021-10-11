Keşan'da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir işyerinde giren giren şahıs, para ve el çantası çaldı. Güvenlik kamerası tarafından her saniyesi kaydedilen hırsızlık anlarını izleyen polis ekipleri, daha önceden de çeşitli suçların firari şüphelisi olan 16 yaşındaki şahsı yakaladı. Suça sürüklenmiş çocuk bir kez daha cezaevine gönderildi.

Olay 9 Ekim Cumartesi günü Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre halk pazarının kurulduğu pazaryerindeki bir tuhafiye dükkanına pazarın en yoğun olduğu anlarda bir şahıs hırsızlık amaçlı girdi. İçeri giren hırsız kısa bir süre etrafa baktı, daha sonra kasanın olduğu bölüm gözüne çarptı. Paranın olduğu yeri keşfeden şahıs buradaki tüm parayı alıp cebine koydu. Sonrasında tekrar masanın altına yönelen hırsız, bu kez de işyerindeki el çantasını aldı ve kıyafetinin altına sokarak geldiği gibi dükkandan ayrıldı. Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından soyulduğunu fark eden işyeri sahibi polise ihbarda bulundu.Olay hakkında soruşturma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerindeki kamera kayıtlarından, şahsın kimliği tespit etti. Aynı zamanda 'otodan hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi suçların da firari şüphelisi olan 16 yaşındaki C.K.'nın peşine düşen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı Yediyüzevler TOKİ konutlarında yakaladı.Gözaltında alınan C.K., mahkeme karşısına çıkarıldı. Adli makamlar tarafından işlediği otodan hırsızlık suçundan adli kontrol şartıyla serbest kalan 16 yaşındaki suça sürüklenmiş çocuk, iş yerinden hırsızlık yapma suçundan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.