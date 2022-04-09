Video Yaşam Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe

Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe

09.04.2022 | 16:57

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Edirne Keşan’da dev narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde  Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçede uyuşturucu Madde Ticareti Yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

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