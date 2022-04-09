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OTOMATİK OYNAT
01:50
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
00:11
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 09.04.2022 | 16:15
00:35
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 09.04.2022 | 14:25
01:00
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 09.04.2022 | 13:09
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Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 09.04.2022 | 13:29
02:09
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Midye avcıları suçüstü yakalandı! 09.04.2022 | 13:30
02:23
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı 09.04.2022 | 13:00
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Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 09.04.2022 | 12:11
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Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 09.04.2022 | 11:39
00:49
Samsun'da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 09.04.2022 | 11:39
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Tekirdağ Çorlu'da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 09.04.2022 | 10:08
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Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 09.04.2022 | 09:17
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İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 09.04.2022 | 09:17
Edirne Keşan’da dev narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçede uyuşturucu Madde Ticareti Yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.