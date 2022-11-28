Video Yaşam Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video

Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video

28.11.2022 | 12:58

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.'yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

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