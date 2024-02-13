Keserli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2024 | 14:32 İstanbul Maltepe’de nalbur Serdar Ç., (48) iddiaya göre kendisinden tiner isteyen ve tiner bağımlısı olduğu iddia edilen Kemal Kaplan’ı(28) yanındaki iki kişiyle birlikte keserle döverek öldürdü. Serdar Ç. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tiner bağımlısı olduğu öne sürülen Kemal Kaplan, 5 Şubat Pazartesi günü tiner istemek için Serdar Ç'nin işlettiği Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki nalbur dükkanına gitti.

Kemal Kaplan, tineri isteyince Serdar Ç. kendisine tepki gösterdi ve aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Serdar Ç., eline geçirdiği keserle Kemal Kaplan'a vururken, yanında bulunan Mustafa K.Ö. (43) ve Eray Ç. (44) de dayağa dahil oldu.

Kemal Kaplan başına ve vücudunun değişik yerlerine aldığı keser, yumruk ve tekme darbeleriyle yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Hastaneye götürülen Kemal Kaplan hayatını kaybetti. Polis, 15 suç kaydı olan Serdar Ç., Mustafa K.Ö. ve 5 suç kaydı olan Eray Ç'yi gözaltına aldı.

Kesere de cinayet aleti olarak incelenmek üzere el konuldu. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde esnaflar dükkan önünde beklediği sırada Kaplan gelip onlardan bir şeyler istiyor. Ardından aralarında tartışma çıkıyor. Sokağa taşan kavga nalbur dükkanında son buluyor.