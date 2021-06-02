Video Yaşam Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı | Video

Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı | Video

Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı | Video
02.06.2021 | 08:54

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Osmaniye’de hırsızlık amacıyla bir apartmanın etrafında keşif yapan hırsızlık şüphelisi şahıs çalacak bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çaldı.

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Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Fakıuşağı Mahallesi 45007 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çevresinde hırsızlık amacıyla keşif yapan bir şahıs çalmaya değer bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çaldı. Semaverin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, semaveri çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.K. (20) olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda evinde saklandığı belirlenen şahıs kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edileceği öğrenildi.

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