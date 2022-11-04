Kesici aletle 15 aracın lastiğine zarar verdi! O anlar kamerada | Video

Gaziantep'te 15 aracın lastiklerine kesici aletle zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Araç lastiklerine zarar verme anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 15 aracın lastiklerine kesici aletle zarar verilmesi olayı ile ilgili çalışmaya yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 15 ayrı aracın lastiklerine kesici aletle zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve başta mala zarar verme olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan S.C. isimli şüpheli şahıs yakalandı.Araç lastiklerine zarar verme anları güvenlik kameralarına da anbean yansıyan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.