Kesici aletle 15 aracın lastiğine zarar verdi! O anlar kamerada | Video

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Gaziantep'te 15 aracın lastiklerine kesici aletle zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Araç lastiklerine zarar verme anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Araç lastiklerine zarar verme anları güvenlik kameralarına da anbean yansıyan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.