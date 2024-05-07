'Kesik baş' cinayetinde gözaltına alınan 3 cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Kastamonu’da sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde bulunan ceset ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde jandarma ekipleri, baş bölgesi kesik halde bulunan ceset ile ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ş.K., N.K. ve E.Ö., güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar jandarma ekiplerinin elindeki delil kutusu ile adliyeye getirildi.
Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri, cesedin bulunduğu alanda ve ekili arazilerde ölen vatandaşın kayıp baş bölgesini arama çalışmalarını sürdürüyor.
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