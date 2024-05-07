'Kesik baş' cinayetinde gözaltına alınan 3 cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 07.05.2024 | 13:37 Kastamonu’da sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde bulunan ceset ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde ceset bulundu. Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'e ait olduğunu belirledi.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde jandarma ekipleri, baş bölgesi kesik halde bulunan ceset ile ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ş.K., N.K. ve E.Ö., güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar jandarma ekiplerinin elindeki delil kutusu ile adliyeye getirildi.Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri, cesedin bulunduğu alanda ve ekili arazilerde ölen vatandaşın kayıp baş bölgesini arama çalışmalarını sürdürüyor.