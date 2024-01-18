Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı | Video
Denizli’de 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uygulamada yakalandı.
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