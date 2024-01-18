Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı | Video 18.01.2024 | 10:15 Denizli’de 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uygulamada yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapan Yunus ekipleri durdurdukları ticari takside yolcu olarak bulunan Eren Özer'in Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında aranma kaydı olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık suçlarından 4 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen şahsın, 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Üst aranmasında da üzerinden bıçak çıkan şahıs, gözaltına alınarak Polis Merkezi'ne götürüldü. Şahsın işlemlerinden sonra cezaevine sevk edilmesi bekleniyor.