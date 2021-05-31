Video Yaşam Keşiş Gölü renk cümbüşüyle hayran bırakıyor | Video

Keşiş Gölü renk cümbüşüyle hayran bırakıyor | Video

Keşiş Gölü renk cümbüşüyle hayran bırakıyor | Video
31.05.2021 | 09:43

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Van'da Urartular döneminden kalma Keşiş Gölü, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

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Van'a 30 kilometre mesafede, Erek Dağı arkasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçi akınına uğradı.

"PANDEMİ İLE BİRLİKTE İNSANLARIN TATİL VE GEZME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ"
Doğa harikası Keşiş Gölü'ne 125 kişiyle gezi düzenlediklerini söyleyen Şehrivan Turizm yetkilisi ve tur operatörü Hakim Acar, yılın belli zamanlarında tur düzenlediklerini ifade etti. Acar, "Bugün Keşiş Gölü'ne geldik. Keşiş Gölü, Van ve Gürpınar arasındaki Erek Dağı arkasında kalan doğa harikası bir yer. Keşiş Gölü'nün diğer bir ismi de Turna Gölü'dür. Buranın turnaları meşhurdur. Gölde şu an turnalar var. Bugün 125 kişiyle buraya geldik. Arkadaşlarla birlikte yürüyüş ve etkinlikler yaptık. Pandemi ile birlikte insanların tatil ve gezme alışkanlığı değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Bizde korona virüs kurallarına uygun bir şekilde insanları doğa ile birleştiriyoruz. Sabah saat 09.00'da Van merkezden insanlarımızı alıp Keşiş Gölü'ne getirdik. Saat 16.30'da buradan hareket edip Van'a geri dönüyoruz. İnsanlarımızı şehir hayatından uzak, daha rahat edecek ortamlara getiriyoruz" dedi.

Tura katılan vatandaşlar ise doğa harikası Keşiş Gölü'ne tüm vatandaşları davet ederek, teknoloji ve şehir hayatından bir anlığına uzaklaşarak pandemi psikolojisinden kurtulmaları gerektiğini söylediler.

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