'Keyfine düşkün' hırsız kamerada! Önce pazarda tezgahları gezdi, sonra metroya binip motosiklet çalmaya gitti | Video
Bursa'da bir hırsızlık zanlısı önce pazarda tezgahları gezdi, sonra metroya binip yola çıktı. İndiği durakta park halindeki motosikleti gören hırsız aracı alıp kayıplara karışsa da polis o şüpheliyi çok geçmeden yakaladı.
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