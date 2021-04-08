Video Yaşam Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video

Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video

Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video
08.04.2021 | 15:20

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İzmir'in Buca ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan bir kamyonet, bir sitenin otoparkına uçtu. Bu sırada otoparkta bulunan 2 kişi ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, korku dolu anlar anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 13.15 sıralarında Buca Koop. Mahallesi 206/5 sokak üzerinde bulunan bir site otoparkında meydana geldi. İddiaya göre çevreyolundan sokağa giren bir kamyonet, freni boşaldığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sitenin otoparkına daldı. Önce otopark duvarına ve market tabelasına vuran kamyonet ardından 1 metrelik yükseklikten otoparkın içine düşerek durabildi. Bu sırada otoparkın hemen yanında duran ve marketten çıkan bir vatandaş kamyonetin altında kalmaktan saniyeler farkıyla kurtuldu. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR; O ANLAR KAMERADA
Öte yandan meydana gelen kaza, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde freni boşalan kamyonetin süratle gelip önce otoparkın duvarına ve market tabelasına vurduğu daha sonra da marketin de bulunduğu otoparka düştüğü görüldü. Ayrıca görüntülerde otoparkın yanında bekleyen bir kişinin ve marketten çıkan müşterinin, kamyonetin altında kalmaktan saniyeler farkıyla kurtulduğu da görüldü.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIM"
Büyük bir gürültünün ardından dışarıya çıktığını belirten market işletmecisi Umut Akçay, o anları anlattı. Akçay, "Büyük bir gürültüyle dışarı çıktım. Son yaşadığımız büyük İzmir depreminin çıkardığı sesten daha gürültülüydü. Ne olduğunu anlayamadan dışarı çıktım. Kapalı kasa bir kamyonet freni patlamış bir şekilde yokuş aşağı gelmiş. Şoför de herhangi bir canlıya veya araca çarpmamak için buradaki duvara çarpmış. Kimseye bir zarar gelmemesi sevindirici tabi. 2 kişi vardı burada, birisi de marketten çıkan müşterimiz. Birkaç saniye sonra çıksa belki de kamyonet ona çarpacaktı. Verilmiş sadakası varmış. Son anda fark edip kendini kenara atmış. Kimseye bir şey olmaması sevindirici" açıklamasında bulundu.

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