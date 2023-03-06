Kılıçlarla yakalandılar! Satmayı planlıyorlardı… | Video 06.03.2023 | 15:17 İstanbul’da düzenlenen “Tarihi Eser” operasyonunda Geç Osmanlı Dönemi’ne ait çok sayıda tarihi eser kılıç ve tabanca ele geçirildi. Aralarında 2. Abdülhamid Tuğralı Madalyon ve III. Selim Dönemi’ne ait gümüş sikkenin de bulunduğu toplamda 144 tarihi esere el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih ve Ümraniye İlçeleri'nde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 17 ve 18. Yüzyıl Dönemleri'ne ait olan tarihi eserleri müzayedeye çıkarmaya hazırlanan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İki adreste yapılan aramalarda ise; beş kılıç, el yazması Kuran-ı Kerim, gerdanlık ucuna takılı vaziyette 17 adet Geç Osmanlı Dönemi Sikkesi, 2. Abdülhamid Tuğralı Madalyon, 3. Selim Dönemi'ne ait gümüş sikke, sedef ve minai işlemeli Geç Osmanlı Dönemi 17 kılıç, aynı döneme ait 7 hançer, sedef işlemeli iki Kale Tüfeği, sedef işlemeki Piştov Tabanca ve Geç Osmanlı Dönemi ile Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait 10 toplu tabanca ele geçirildi. Toplamda 144 tarihi esere el konuldu.