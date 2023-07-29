Kılık değiştirerek kuyumcu soyan kadınlar kamerada | Video
Adana’da kılık değiştirerek kuyumcudan 200 gram altın çaldığı öne sürülen 4 kadından 2’si yakalanıp tutuklanırken o anların saniye saniye görüntüleri de ortaya çıktı.
Hırsızlık anlarının anbean kameraya yansıdığı olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden tam eşkalleri belirlenememesi üzerine kaçış güzergahlarındaki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin Meydan Mahallesi'nde çarşafı çıkartıp yüzlerini açıp, çaldıkları altınları da giysilerinin içine sakladığını tespit etti. Şüphelilerin, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Döndü P. (34), Derya P. (41), Filiz K. (22) ve S.P. (16) olduğu, Kırıkkale'de yaşadıkları ve hırsızlık için kente geldikleri de ortaya çıkarıldı.
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda şüphelilerden Döndü P. ile kuzeni Derya P. gözaltına alındı, Filiz K. ve S.P'nin ise izine rastlanılmadı. Kırıkkale Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan Döndü P. ile Derya P., tutuklandı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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