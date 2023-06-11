Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı | Video

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü. Roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye düşerken saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.