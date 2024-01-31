Video Yaşam Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu | Video
Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu | Video

Kilise saldırganlarının kıyafetleri çöp konteynerinde bulundu | Video

31.01.2024 | 14:29

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.

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Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan iki saldırganın da aralarında bulunduğu 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırının detaylarını netleştirmek için çalışma yapan polis ekipleri kilesinin 2 sokak yukarısında bulunan Canfes Sokak'ta arama yaptı. Saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini bir çöp konteynerine attıkları ardından da kaçmaya devam ettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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