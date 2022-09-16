Kilis’te husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı | Video

Kilis’te, aralarında husumeti bulunanlara av tüfeği ile ateş açan zanlılar, 3 kişiyi yaralarken, 2’sinin olayla ilgisinin olmadığı tesadüfen orada olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çengel Pazarının bulunduğu yere motosiklet ile gelen 2 kişi aralarında husumet bulunan H.Y'ye ateş açtı. Bu esnada olay yerinde tesadüfen bulunan olayla ilgisi olmayan A.B. ile M.Ö ve H.Y. yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte İ.A. gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.