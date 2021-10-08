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OTOMATİK OYNAT
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Kilis'te kağıt deposunda yangın 08.10.2021 | 16:07
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Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
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Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
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Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 08.10.2021 | 15:23
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Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 08.10.2021 | 15:19
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Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 08.10.2021 | 15:07
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Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.10.2021 | 14:33
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Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 08.10.2021 | 14:27
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Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 08.10.2021 | 13:40
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Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 08.10.2021 | 13:23
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Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada | Video 08.10.2021 | 12:56
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Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü 08.10.2021 | 13:17
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Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video 08.10.2021 | 12:56
Kilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı depo, kullanılamaz hale gelirken, 1 iş yeri de hasar gördü.