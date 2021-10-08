Video Yaşam Kilis'te kağıt deposunda yangın
Kilis'te kağıt deposunda yangın

Kilis'te kağıt deposunda yangın

08.10.2021 | 16:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 01:54
Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 08.10.2021 | 16:37
Troya Resmi Kazıları’ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak | Video 05:39
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak | Video 08.10.2021 | 16:37
Kilis’te kağıt deposunda yangın 05:34
Kilis'te kağıt deposunda yangın 08.10.2021 | 16:07
Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı.. 01:17
Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı.. 08.10.2021 | 16:04
Müge Anlı’dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika ’Jandarma’ duyurusu! 04:12
Müge Anlı'dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika 'Jandarma' duyurusu! 08.10.2021 | 15:52
Iğdırlılar Aleyna’nın düştüğü yerde toplandı 02:17
Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
Ankara’da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 01:48
Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 01:52
Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 08.10.2021 | 15:23
Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 01:01
Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 08.10.2021 | 15:19
Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 01:12
Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 08.10.2021 | 15:07
Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:06
Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.10.2021 | 14:33
Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 00:10
Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 08.10.2021 | 14:27
Leyla Aydemir’in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video 01:42
Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video 08.10.2021 | 14:02
Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 00:39
Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 08.10.2021 | 13:40
Cadde ortasında silahlı saldırı... Saldırıya uğrayan şahsa dakikalarca kalp masajı yaptı 02:11
Cadde ortasında silahlı saldırı... Saldırıya uğrayan şahsa dakikalarca kalp masajı yaptı 08.10.2021 | 13:47
Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?” | Video 01:30
Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?” | Video 08.10.2021 | 12:56
Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 02:42
Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 08.10.2021 | 13:23
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada | Video 02:52
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada | Video 08.10.2021 | 12:56
Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü 01:41
Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü 08.10.2021 | 13:17
Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video 02:17
Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video 08.10.2021 | 12:56

Kilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı depo, kullanılamaz hale gelirken, 1 iş yeri de hasar gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA