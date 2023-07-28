Kilis'te, odunluk yangınını itfaiye söndürdü | Video
KİLİS'te, müstakil evin terasındaki odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde Polat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüseyin Mustavi Suti'ye ait evin terasındaki odunlukta yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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