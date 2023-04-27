Kilis’te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 27.04.2023 | 09:40 Kilis’te otomobilin motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur Kavşağı'nda meydana geldi. M.U'nun kullandığı otomobil ile S.Ö.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Yaralanan otomobil sürücüsü ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.