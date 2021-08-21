Video Yaşam Kilis'te otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

Kilis'te otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

Kilis'te otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada
21.08.2021 | 19:01

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OTOMATİK OYNAT

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Kilis’te, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek manav dükkanına girdi.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin Adnan Menderes bulvarında manav dükkanın tezgahlarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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