Kilis’te PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye 3 kişi yakalandı | Video

Kilis’te jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde; haklarında PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı yakalama emri bulunan 3 şüpheli şahısın yerlerinin tespit edilmesini müteakip operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyeleri adli makamlara sevk edildi 2'si tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.