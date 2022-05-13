Video Yaşam Kilis’te PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye 3 kişi yakalandı | Video
Kilis’te PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye 3 kişi yakalandı | Video

Kilis’te PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye 3 kişi yakalandı | Video

13.05.2022 | 09:30

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Kilis’te jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde; haklarında PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı yakalama emri bulunan 3 şüpheli şahısın yerlerinin tespit edilmesini müteakip operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyeleri adli makamlara sevk edildi 2'si tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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