Video Yaşam Kilis'te Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu: 7 uyuşturucu taciri yakalandı | Video
Kilis'te Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu: 7 uyuşturucu taciri yakalandı | Video

Kilis'te Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu: 7 uyuşturucu taciri yakalandı | Video

08.08.2024 | 13:29

Kilis'te polis ekipleri, Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda vefat eden Polis Memuru Ahmet Şahan'ın anısına kent merkezinde nefes kesen operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olan Polis memuru Ahmet Şahan anısına nefes kesen şafak operasyonu yaptı. Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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