Kilis'te Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu: 7 uyuşturucu taciri yakalandı | Video
Kilis'te polis ekipleri, Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda vefat eden Polis Memuru Ahmet Şahan'ın anısına kent merkezinde nefes kesen operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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