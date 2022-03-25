Video Yaşam Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video
Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

25.03.2022 | 09:56

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Kilis-Hatay karayolunda seyir halindeki bir tır elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

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Kilis'ten Hatay karayolunda ilerleyen Halil Tekiner yönetimindeki tır Sabunsuyu mevkiinde seyir ederken sürücü yangını fark ederek, tırı yol kenarına çekti. Kilis Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber eden sürücü, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı Alev topuna dönen tır Kilis Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Jandarma ve İtfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

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