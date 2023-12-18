Kilis’te Sibergöz-10 operasyonu: 11 şüpheliden 10'u tutuklandı | Video
Yaklaşık 5 aydır sürdürülen, 4 milyon TL’lik kara para aklama ve Sibergöz-10 operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10’u tutuklandı.
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