Video Yaşam Kilis’te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansındı | Video

Kilis’te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansındı | Video

Kilis’te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansındı | Video
30.04.2020 | 18:19
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Kilis’te, iki ayrı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen ilk kazada A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil Şıhmahsur kavşağında yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. İkinci kazada ise minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

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