Video Yaşam Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video
Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video

Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video

07.04.2023 | 08:17

Kilis’te kaybolan ve su kuyusunda cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Gina Mercimek isimli kız çocuğu için geniş çaplı soruşturma yürüten Kilis Emniyetinin yakaladığı 2 zanlı tutuklandı.

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Tutuklama ardından akşam saatlerinde bir grup Suriyeli olayı protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Caddede tur atan grup, sloganlar atarak olayı protesto etti.

İl Emniyet müdürlüğü ekipleri grubu dağıtarak cadde ve ara sokaklarda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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