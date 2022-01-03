Kilis’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

Kilis’te, bir otomobil park halindeki 3 araç ile kırmızı ışıkta bekleyen traktöre çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyuruklu Munzer Alsaloumı yönetimindeki otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde park halindeki otomobil, hafif ticari araç otomobile çarptı. Savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Seyrek idaresindeki traktöre de çarptı. Kazada yaralanan Alsaloumı, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.