Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
01:18
Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına böyle girdi | Video 03.01.2022 | 16:23
02:36
02:26
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika! 03.01.2022 | 15:39
01:10
01:35
Kilis’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2022 | 15:51
03:06
Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu | Video 03.01.2022 | 14:56
00:55
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonundan para çalan hırsız yakalandı | Video 03.01.2022 | 15:20
00:17
Motosikletle akrobasi, jandarmaya yakalandı 03.01.2022 | 15:42
01:14
Doktor ve hastasından son kemoterapi şarkısı 03.01.2022 | 15:35
00:18
6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı 03.01.2022 | 15:34
00:29
Şanlıurfa’ya yeni mamografi cihazı | Video 03.01.2022 | 15:19
01:44
Gasptan kurtulmak isterken katil oldu! | Video 03.01.2022 | 15:04
00:42
01:17
Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı | Video 03.01.2022 | 14:38
02:56
02:56
Antalya’da LPG’li otomobil alev alev yandı | Video 03.01.2022 | 13:49
02:52
01:17
00:30
Adana'da tankerin liseli Arda'ya çarpma anı kamerada 03.01.2022 | 13:28
Kilis’te, bir otomobil park halindeki 3 araç ile kırmızı ışıkta bekleyen traktöre çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyuruklu Munzer Alsaloumı yönetimindeki otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde park halindeki otomobil, hafif ticari araç otomobile çarptı. Savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Seyrek idaresindeki traktöre de çarptı. Kazada yaralanan Alsaloumı, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.