Kilis’te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video

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Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobiller park halindeki 2 otomobile daha çarparak maddi hasara yol açtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki otomobille çarpışarak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.