Kilitlenen araçta mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı | Video

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Kırıkkale'de kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında ismi öğrenilemeyen bir kadın, çocuğu S.Ç'yi otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti.
Döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla oğlunu çıkarmaya çalıştı.
Kapıyı açamaması üzerine anne, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 20 dakika aracın içinde mahsur kalan bebek, adrese yönlendirilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince aracın camını kırılarak çıkarıldı.
Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.