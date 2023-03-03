Kilo aldığını sanıyordu, karnından çıkanlar şoke etti! | Video
Tokat'ta kilo aldığını düşünerek doktora başvuran kadının karnından ameliyatla çıkartılan 5 kilo ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom görenleri şaşırttı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:23
313 personelle 5 ilde organizatörlere şafak operasyonu | Video 03.03.2023 | 10:55
04:02
Kilo aldığını sanıyordu, karnından çıkanlar şoke etti! | Video 03.03.2023 | 10:54
00:38
Sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video 03.03.2023 | 10:25
02:29
03:28
01:52
Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not duygulandırdı | Video 03.03.2023 | 10:36
04:24
04:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 03.03.2023 | 10:27
03:28
00:38
Beykoz'da sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video 03.03.2023 | 10:09
00:58
03:12
Ataşehir'de tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 03.03.2023 | 09:34
05:35
35 yıl para biriktirip yaptırdığı evde sadece 5 ay oturabildiler | Video 03.03.2023 | 09:40
03:43
05:02
07:38
Güzeldere mendereslerinin kar manzarası böyle görüntülendi | Video 03.03.2023 | 08:54
01:12
Hatay'da tedirginlik oluşturan görüntünün sırrı çözüldü | Video 03.03.2023 | 08:35
02:24
Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video 03.03.2023 | 08:17
03:03
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.03.2023 | 08:17