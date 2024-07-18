Kilolarca uyuşturucuyu fiyatı ucuz diye toplu almış!
Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı hafif ticari araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Mehmet Can G. (40), “Diyarbakır’da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine ‘Esrar var mı?’ diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım dedi.
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