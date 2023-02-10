Kilometrelerce uzanan fay kırığı! "Asrın felaketi" havadan görüntülendi | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde hasara neden oldu. Yabancı uzmanlar ülkenin yaklaşık 3 metre kaydığını söylerken Kahramanmaraş'ın Tevekkeli Köyü'nde metrelerce uzmana fat kırığı drone ile görüntülendi. İşte 'Asrın felaketi'ne ilişkin dikkat çeken o görüntü.