Video Yaşam Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti | Video
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti | Video

Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti | Video

16.04.2022 | 17:11

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Malatya’da bir kayısı işletmecisi kayısıyı yenilenebilir altından kaplayarak kilosunu 10 bin TL’den tanesini ise 200 TL’den satışa sundu.

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Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan ve toplamda 100'ün üzerinde ülkeye yapılan ihracat ile kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve Malatyalı çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan kayısının katma değerini yükseltmek isteyen bir işletmeci kayısı altın kaplama ile kaplayarak satışa sundu.

4 nesildir kayısı işletmeciliği yapan işletmeci Yusuf Güzel, kayısının katma değerini arttırmak için altın kaplamalı kayısı ürününü yaptıklarını belirterek, "Bu fikir biz 4 nesildir kayısısıyız. Kayısı ile uğraşıp kayısıya değer katmaya çalışıyoruz. Kayısıyı daha iyi ve daha katma değerli bir ürün oluşturmak amacıyla araştırma yaparken bu yöntemi bulduk. Yenilebilir altından oluşan kayısı oluşturduk. Daha katma değerli daha farklı bir ürün oluşturmak istedik" dedi.

Avrupa ve Orta Doğu'dan sipariş aldıklarını ifaden eden Güzel, altın kaplamalı kayısını kilosunun 10 bin TL tanesinin ise 200 TL'ye satışa sunulduğunu söyledi. Güzel, " Kilosu şuan 10 bin TL tanesi 200 TL ama bu altının dalgalanmasıyla da alakalı bir şey. Satış konusunda ise bu lüks tüketime gireceği için daha çok Avrupa ve Orta Doğu bazlı satışlarımız hedef kitlemiz arasında mevcut. Yavaş yavaş taleplerimiz oluşmaya başladı. Özellikle iç piyasadan ve orta doğudan sorulmaya başlandı. Fiyat teklifleri veriyoruz. Özel ambalajlı ihracat için hazırlık yapıyoruz. Normalde kayısı değerli bir ürünken biz daha ultralükslere hitap etmek amacıyla yaptığımız bir şey" diye konuştu.

Güzel, altın kaplamalı kayısının sağlık açısından da sorun teşkil etmediğini ve kayısıya ayrı bir lezzet kattığını söyledi.

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