Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video

Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video

02.04.2023 | 23:10

Dünyanın ilgiyle izlenen ve en çok kazandıran reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yarışmacı Abdullah Eren Oran’ın soruya verdiği yanlış cevap yarışmaya damga vurdu. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, adeta yıkıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı görünce yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! | Video 02:51
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı görünce yıkıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! | Video 02.04.2023 | 23:13
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video 02:31
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video 02.04.2023 | 23:10
İstanbul’da yaşanan hırsızlıklar kamerada | Video 01:00
İstanbul'da yaşanan hırsızlıklar kamerada | Video 02.04.2023 | 13:22
Anlatmaya gerek yok dedi, bu kez karlı dağı heyecanla anlattı | Video 03:55
"Anlatmaya gerek yok" dedi, bu kez karlı dağı heyecanla anlattı | Video 02.04.2023 | 13:22
Anne kızın yaşadığı ev çıkan yangında küle döndü: Anne kalk yanıyoruz | Video 02:56
Anne kızın yaşadığı ev çıkan yangında küle döndü: "Anne kalk yanıyoruz" | Video 02.04.2023 | 10:44
Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video 02:25
Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video 02.04.2023 | 10:44
Bebek bezli yavru ayı Yogi evin maskotu oldu | Video 06:17
Bebek bezli yavru ayı Yogi evin maskotu oldu | Video 02.04.2023 | 10:26
Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video 00:21
Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video 02.04.2023 | 10:26
Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 03:49
Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 02.04.2023 | 10:26
Depremzedelere günlük 500 ton odun desteği | Video 02:42
Depremzedelere günlük 500 ton odun desteği | Video 02.04.2023 | 10:26
Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga | Video 02:43
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga | Video 02.04.2023 | 10:02
Sultangazi’de yaşanan hırsızlıklar güvenlik kamerasında | Video 01:56
Sultangazi'de yaşanan hırsızlıklar güvenlik kamerasında | Video 02.04.2023 | 10:02
Samsun’da hareketli dakikalar! Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı | Video 04:16
Samsun'da hareketli dakikalar! Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı | Video 02.04.2023 | 08:42
Motoruyla drift atıp polisten kaçan sürücü kamerada | Video 00:57
Motoruyla drift atıp polisten kaçan sürücü kamerada | Video 02.04.2023 | 08:42
Kastamonu’da depremde panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor | Video 04:13
Kastamonu’da depremde panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor | Video 02.04.2023 | 08:42
Malatya’da 3.5 büyüklüğünde deprem | Video 01:05
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem | Video 02.04.2023 | 08:42
Hatay’daki Konya Konteyner Kent’in ilk etabına depremzedeler yerleşmeye başladı | Video 08:04
Hatay'daki Konya Konteyner Kent'in ilk etabına depremzedeler yerleşmeye başladı | Video 02.04.2023 | 08:42
Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video 10:39
Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video 01.04.2023 | 18:39
Jandarmadan göçmen operasyonu: Bin 353 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:29
Jandarmadan göçmen operasyonu: Bin 353 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01.04.2023 | 16:49
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:01
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01.04.2023 | 16:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA