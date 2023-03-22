Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandı, sözünü tutarak özel çocukları sevindirdi | Video
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandı, sözünü tutarak özel çocukları sevindirdi | Video

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandı, sözünü tutarak özel çocukları sevindirdi | Video

22.03.2023 | 10:17

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katılan Özel Eğitim Öğretmeni Ümmühan Keyif Koç, yarışmadan kazandığı 50 bin lira ile özel eğitim gören öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

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Özel eğitim öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Ümmühan Keyif Koç, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katıldı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranı olduğunu belirten Koç, kardeşinin kendisinin adına yarışmaya başvurduğunu ifade etti.
Katıldığı yarışmada ikinci barajı da aşan Koç, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Buradan baktığımda bile bir hedefinizin olduğunu görüyorum. Hedefiniz nedir?" sorusuna "Gönül ister ki bir milyona ulaşmak. Hedefim yok ama olursa kazandığım ödülü öğrencilerimle paylaşmak istiyorum" cevabını vermişti. Yarışmadan 50 bin lira kazanan Koç, kazandığı parayla 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu, otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencileri için bir organizasyon düzenleyerek unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Yarışmada kazandığı ödülle özel öğrencilerinin eğitimine destek vereceğini ve özel bir etkinlik yaparak eğlendirmek istediğini söyleyen Koç, yarışma sonrası verdiği sözü tuttu. Ümmühan Koç, yarışmadan kazandığı parayla özel öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşatırken, "Kenan bey 'Hedefiniz nedir?' diye sordu. Ben özel çocuk annesiyim ve özel çocuk öğretmeniyim, kazandığım ödülü öğrencilerim için harcamak istiyorum dedim. Hem eğitimlerine hem de etkinlik anlamında 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bütün özel çocuklarımı topladım. Burada güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

"KENAN İMİRZALIOĞLU HAYRANIYIM"
Kim milyoner olmak ister? yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hayranı olduğunu söyleyen Ümmühan Koç, "Ben sıkı bir Kenan İmirzalıoğlu hayranıyım. Zaten bunu yarışmada da söyledim. Birgün yine yarışmayı izlerken kız kardeşime 'artık bu yarışmaya katılmam lazım' dedim. O gün kız kardeşim başvuruyu yapmış ve kendimi yarışmada buldum. 50 bin lira ödül kazandım. Benim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.

"LÜTFEN BİZİ FARKLI GÖRMEYİN"
Otizmli özel bir çocuk annesi olduğunu belirten Koç, "Bunu anne olarak söylüyorum, belki dışarıdan farklı görünüyoruz ama biz farklı değiliz. Down sendromlu olarak bizim artımız var. Lütfen bizi farklı görmeyin. Biz de sizlerdeniz ve biz de eğleniyoruz, siz nasıl eğleniyorsanız" dedi.

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