‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak koronavirüs sürecinde Darülaceze günlerini anlattı!
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Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak, yarışmadan kazandığı ödülü kaldığı Darülaceze’nin "Sosyal Hizmet Şehri" projesine bağışladı. Kaldığı Darülaceze’de bakımına düşkün olması nedeniyle ‘Süslü Füsun’ olarak bilinen Füsun Kaslak, hayat tecrübelerinden yola çıkarak gençlere önemli tavsiyeler verdi. Koronavirüs sürecinde bahçeye bile çıkamadıkları zorlu bir dönem geçirdiklerini ancak kendilerine burada bebek gibi bakıldığını söyleyen Füsun Kaslak, covid-19’un bitmesini dört gözle beklediklerini belirtti.