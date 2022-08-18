Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik Guiness sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı | Video

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin en çok sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bugün yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftada iki gün Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün yine başarılı performanslar yer aldı. Yayınlanan bu bölümde yarışmacı Erol Emon, 100 bin TL’lik soruya kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına çıkan Guiness sorusu Emon’a zor anlar yaşattı. Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!