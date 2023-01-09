Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de akılları karıştıran cevap! Joker hakkını kullandı ve… | Video
Kim Milyoner Olmak İster’de akılları karıştıran cevap! Joker hakkını kullandı ve… | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de akılları karıştıran cevap! Joker hakkını kullandı ve… | Video

09.01.2023 | 00:01

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Kim Milyoner Olmak İster’de akılları karıştıran cevap! Joker hakkını kullandı ve… | Video 05:39
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Kim Milyoner Olmak İster’de akılları karıştıran cevap! Joker hakkını kullandı ve… | Video 02:06
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Dünyanın en çok izlenilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta ATV ekranlarında yine milyonları ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yine dikkat çekici anlar yaşandı. Başarılı bir performans sergileyen 18 yaşındaki Emre Köseoğlu, altıncı soruya kadar ulaştı. Yedinci soruda karşısına çıkan soruda telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı, zor anlar yaşadı. İşte ayrıntılar!

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