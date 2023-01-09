Kim Milyoner Olmak İster’de akılları karıştıran cevap! Joker hakkını kullandı ve… | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:39
02:06
01:14
Bolu'da mest eden gün batımı | Video 08.01.2023 | 20:45
02:58
Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video 08.01.2023 | 16:43
01:03
Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video 08.01.2023 | 15:06
01:27
04:14
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 08.01.2023 | 10:54
04:57
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 08.01.2023 | 10:54
02:51
05:49
01:33
00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
00:19
00:16
01:36
Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
00:38
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
Dünyanın en çok izlenilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta ATV ekranlarında yine milyonları ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yine dikkat çekici anlar yaşandı. Başarılı bir performans sergileyen 18 yaşındaki Emre Köseoğlu, altıncı soruya kadar ulaştı. Yedinci soruda karşısına çıkan soruda telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı, zor anlar yaşadı. İşte ayrıntılar!